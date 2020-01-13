Роджерс: Ингс должен стать кандидатом на попадание в сборную Англии

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением о нападающем «Саутгемптона» Дэнни Ингсе.
«Без сомнений Ингс мог бы пригодиться сборной Англии в связи с травмой Гарри Кейна. Когда он находился в своей лучшей форме, то, безусловно, был важным игроком в «Ливерпуле». Он определённо должен стать кандидатом на попадание в сборную. Дэнни всегда был выдающимся игроком. У него есть голевое чутьё, он умеет открываться за спинами защитников. Для него это типичный гол. Пробросить мяч вперёд и пробить — это его гол. Ингсу нужно сохранить стабильность, и тогда он сможет доказать, что является одним из лучших нападающих в стране», — приводит слова Роджерса Sky Sports.
Данни Ингс в этом сезоне принял участие в 22 матчах чемпионата Англии. 27-летний нападающий забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи.
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