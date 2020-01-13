Бартомеу приехал на базу «Барселоны», чтобы поговорить с Вальверде

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прибыл на тренировочную базу команды, сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, функционер приехал поговорить с главным тренером коллектива Эрнесто Вальверде. Ожидается, что по окончании тренировки Бартомеу обсудит со специалистом нынешнее положение команды, а также процесс поиска нового наставника.



Не исключено, что участие в беседе примут генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль, которые накануне, 12 января, вернулись из Катара после переговоров с рулевым «Аль-Садда» Хави, выступавшим за каталонцев на протяжении большей части карьеры игрока.



Ранее сообщалось, что Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино Ему уже сделали предложение.