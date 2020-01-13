Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино

После поражения в Суперкубке руководство «Барселоны» стало активно искать сменщика Вальверде. «Барса» решила пойти по проверенному пути и призвать на пост главного тренера одну из легенд клуба. Им стал 39-летний Хави, который накануне встретился с представителями «Барселоны», чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера.

Как прошли переговоры

Неудивительно, что выбор пал на Хави. Во-первых, все мы помним примеры Луиса Энрике и Пепа Гвардиолы. Во-вторых, сам Хави прекрасно знает академию «Барсы», является авторитетом у игроков, да и вообще выглядит тем человеком, который способен встряхнуть сине-гранатовых в сложный период.



Однако испанец не ответил согласием на предложение «Барселоны» и назвал его слишком поспешным. Главному тренеру катарского «Аль-Садда» оказалась не по душе идея стать новым наставником «Барсы» посреди сезона, поскольку он хочет начать строить новый проект с нуля и со временем идеально собрать игровую идею и стиль команды.



При этом экс-хавбек «Барсы» хотел взять ещё несколько дней на раздумья, но руководство обязало тренера дать ответ в тот же день. Хави ответил отказом, но дал понять, что рассчитывает возглавить клуб летом. По информации Goal.com, так всё и произойдёт — Хави сменит Вальверде, у которого по окончании сезона истечёт срок действия контракта.

У «Барселоны» будет новый тренер. Уже есть три кандидата Вальверде покинет свой пост по окончании сезона. Если не раньше.

Тренерские успехи Хави

Последние годы экс-хавбек сине-гранатовых проводит на заработках в Катаре. Там он на протяжении четырёх сезонов выступал за местный «Аль-Садд», за который провёл более 80 матчей и отличился 21 раз. Его же он позднее возглавил и почти сразу взял титул с клубом.



В ближайшую пятницу у Хави важный матч в Кубке Катара, где его команда встретится с «Аль-Дюлалом», лучшей командой страны в этом году, возглавляющей таблицу лиги.



Эта игра может принести тренеру Хави уже второй титул в «Аль-Садде», после победы в Суперкубке прошлым летом. Впечатляющая статистика молодого коуча с учётом того, что он возглавил «Аль-Садд» в мае 2019-го.

Почему Хави отказался возглавить клуб зимой

Первая причина, по которой Хави отказал «Барсе», может заключаться в том, что он очень уважает Эрнесто Вальверде и не хочет мешать его планам добиться с «Барсой» максимальных успехов до конца сезона. Вторая причина – он поддерживает хорошие отношения с Виктором Фонту. Хави не ладит с нынешним президентом Бартомеу, о чём свидетельствуют его недавние беседы с Грау и Абидалем. Тренер привержен Фонту, который является одним из кандидатов в президенты.



Выборы состоятся в 2021 году, но, несмотря на разногласия с Бартомеу, Хави готов принять предложение уже летом. Ведь за его назначение выступают старожилы клуба: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жерар Пике, а также спортивный директор Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау.

Другой кандидат

Но летом может быть слишком поздно. После неудачных переговоров с Хави президент клуба Бартомеу намерен пригласить на пост бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. По информации RAC1, эту идею поддерживают и остальные руководители клуба, поэтому «Барса» уже связалась с аргентинцем и предложила ему должность главного тренера.



Самое время вспомнить, что Маурисио, будучи тренером «Тоттенхэм Хотспур» заявил, что он лучше будет работать на ферме, чем возглавит каталонский клуб.



«Одно я знаю точно — я никогда не стану тренировать «Барселону» или «Арсенал». Точно также я никогда бы не тренировал «Росарио Сентраль», ведь я играл за «Ньюэллс Олд Бой». Лучше уж я буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать названные команды», — говорил Маурисио.



Дело в том, что Почеттино начинал свою тренерскую карьеру в другом клубе из Барселоны – «Эспаньоле». За него же аргентинец выступал в качестве футболиста. Посмотрим, станет ли он противоречить самому себе, приняв предложение сине-гранатовых или «Барселона» получит ещё один отказ.