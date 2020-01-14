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Сетьен официально стал главным тренером «Барселоны»

Сетьен официально стал главным тренером «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» назначила на пост главного тренера 61-летнего испанского специалиста Кике Сетьена. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.

Контракт с новым главным тренером подписан до 30 июня 2022 года. Презентация и пресс-конференция специалиста состоится сегодня, 14 января.

Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял 6-е место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».

Напомним, что сегодня, 14 января, сине-гранатовые официально объявили о расторжении контракта с Эрнесто Вальверде, возглавлявшим «Барселону» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.

«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Барселона» официально объявила об увольнении Вальверде
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