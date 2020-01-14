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Новый главный тренер «Барселоны» Сетьен работал в сборной России по пляжному футболу

Новый главный тренер «Барселоны» Сетьен работал в
Новый главный тренер «Барселоны» Сетьен работал в сборной России по пляжному футболу
Футбол / Испания 0

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен начинал свою карьеру в пляжном футболе.

61-летний испанский специалист был помощником Николая Писарева и занимал должность технического директора в тренерском штабе сборной России в период с 2005 по 2006 год.

«Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» — написано в «инстаграме» BSRussia.

Последним клубом Кике Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял 6-е место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник также возглавлял «Расинг», «Поли Эхидо», сборную Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». В период с 2005 по 2006 год Энрике работал в сборной России по пляжному футболу.

Сетьен официально стал главным тренером «Барселоны»
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