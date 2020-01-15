Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков назвал причины ухода из клуба

Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал, почему ему пришлось покинуть московский клуб.

«В Краснодаре у меня случился нервный срыв. Я ещё не отошёл от матча с «Арсеналом». Нам забили из-за спорного вне игры, мнения по этому моменту разделились. Я сильно переживал — ещё и жена в тот период находилась в больнице, перенесла серьёзную операцию. В Краснодар я ехал с тяжёлой душой. После матча мой негативный настрой вылился в разговоре с нашим генеральным директором. Роман Бабаев позвонил мне сразу после финального свистка и в очень неуважительной форме начал общение. За что в свою очередь получил ответ также в грубой форме.

Не знаю, почему, но он подумал, что я не буду выполнять свои обязанности. В частности не пойду в судейскую, не пообщаюсь с арбитрами, не получу объяснение по случившимся эпизодам. Конечно, это общение необязательно, но мы всегда это делаем после игры, и в частности я. Разбираем тот или иной эпизод, получаем на них ответы, и это нормально. Естественно, в спокойной обстановке, когда страсти улягутся. И судьям нужно отдохнуть, и мне прийти в себя.

24 декабря прошлого года я закрыл больничный, 25-го приехал в клуб. Зашёл к Бабаеву, мы пообщались. Как понимаю, он не услышал от меня того, что хотел. В итоге мне сказали: «Молодец, что приехал, но уже поздно». Извинения смогли бы сохранить мне работу? Могли. Но тогда мне показалось, что я не заслуживаю такого тона при разговоре. Обидно, что со мной общались так, будто я мальчик, который ничего не сделал для ЦСКА и только пришёл в команду. Да и любой уважающий себя мужчина ответил бы так же», — приводит слова Якунчикова Sport24.

Сергей Якунчиков работал в московском клубе с 2004 года — сначала администратором, а затем он был начальником команды.