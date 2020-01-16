Рашфорд может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после переигровки матча с «Вулвэрхэмптоном» (1:0) подвёл итоги матча, а также рассказал о состоянии нападающего Маркуса Рашфорда, который был заменён из-за травмы во втором тайме этой встречи.

«К концу матча у обеих команд не оставалось никаких сил. Бывают игры, когда игра на встречных курсах нам совсем не подходит, но мы рады наконец обыграть «Вулверхэмптон». Мата показал свой уровень.



Дать продолжить игру Рашфорду привело к худшему исходу. Это нужно принять. Обследование пройдет в ближайшие несколько дней. Посмотрим, будет ли он готов к гостевой воскресной игре 23-тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Изначально, у него возникли проблемы с тем, чтобы просто бежать из-за проблем со спиной. После он получил ещё один удар, который окончательно вывел его из игры», — приводит слова Сульшера BBC.



Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 23 января, на стадионе «Энфилд». Начало матча – 19:30 мск.