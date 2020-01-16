Врач, оперировавший Дзаньоло, рассказал, что игрок может сыграть на Евро-2020

Паоло Мариани, врач, который оперировал колено 20-летнего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, выразил мнение, что игрок имеет шансы восстановиться к Евро-2020.

«Во время операции не было особых трудностей. Теперь игрок должен начать процесс реабилитации, которую обеспечат в «Роме». В клубе за последние годы было много подобных травм, проблем с этим не будет. Он мог бы вернуться до начала чемпионата Европы, но ни один тренер не заполняет пробел в своем составе вопросительным знаком, от которого не знаешь чего ожидать.

«Могу привести в пример Лоренцо Инсинье из «Наполи» и Антонио Рюдигера, выступавшего в составе «Ромы», которые оба восстановились после аналогичных травм в течение четырёх месяцев», — цитирует Мариани Il Corriere dello Sport.

Напомним, что Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте домашней встречи 21-го тура с «Ювентусом» (1:2) после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Дзаньоло в составе «Ромы» провёл 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.