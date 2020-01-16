«Реал» готов предложить Хамеса с доплатой в € 70 млн за Кулибали

Мадридский «Реал» готов сделать предложение по сенегальскому защитнику итальянского «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает El Desmarque.

Личную заинтересованность к игроку проявлял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Однако «Наполи» не принял последнее предложение англичан, которое превышало € 110 млн, и, похоже, у них больше нет намерения вступать с ними в переговоры.

Это расчищает путь для мадридского «Реала», в котором Зинедин Зидан продолжает настаивать на подписании Кулибали. У президента «Реала» Флорентино Переса есть план по достижению цели, заключающийся в том, чтобы включить в сделку Хамеса Родригеса, игрока, который всегда интересовал неаполитанскую команду, и это могло бы сыграть ключевую роль, особенно если Фабиан Руис в конечном итоге уйдет, что кажется весьма вероятным.

Предложение «Реала» составило бы € 70 млн и Хамес Родригес за Кулибали, который не хочет продолжать карьеру в «Наполи», если они не пройдут в Лигу чемпионов в этом сезоне, что кажется невозможным, учитывая отставание команды в 11 очков до зоны ЛЧ.