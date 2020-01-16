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Форвард «Спартака» Ларссон вернулся к тренировкам на поле

Форвард «Спартака» Ларссон вернулся к тренировкам на поле
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон приступил к тренировкам на поле по индивидуальной программе на сборе команды в Абу-Даби, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, 22-летний футболист получил травму в расположении сборной Швеции во время матча с Молдавией. Прибыв в ОАЭ, Джордан начал восстановление под руководством клубных реабилитологов. Ожидается, что в ближайшие дни Ларссон вернётся в общую группу.

В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». На нём красно-белые будут работать в режиме трёхразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле утром и вечером.

«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля этого года и впервые станет международным. В соревнованиях также сыграют «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».

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