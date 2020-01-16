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Сарри: хочу помочь Роналду с 6-м «Золотым мячом». Досадно видеть, что у кого-то их больше

Сарри: хочу помочь Роналду с 6-м «Золотым мячом». Досадно видеть, что у кого-то их больше
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил желание поспособствовать завоеванию нападающим команды Криштиану Роналду «Золотого мяча» по итогам 2020 года. В настоящее время в активе португальца пять призов.

«Я хочу помочь Роналду выиграть шестой «Золотой мяч». Досадно видеть, что у кого-то на один приз больше, чем у него. В будущем Дибала может ставить себе такие же цели. Он способен оставить след в мировом футболе на годы вперёд», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в декабре прошлого года обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Таким образом, аргентинец в шестой раз завоевал самую престижную индивидуальную награду в футболе и обошёл Роналду по этому показателю.

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