Сарри: хочу помочь Роналду с 6-м «Золотым мячом». Досадно видеть, что у кого-то их больше
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил желание поспособствовать завоеванию нападающим команды Криштиану Роналду «Золотого мяча» по итогам 2020 года. В настоящее время в активе португальца пять призов.
«Я хочу помочь Роналду выиграть шестой «Золотой мяч». Досадно видеть, что у кого-то на один приз больше, чем у него. В будущем Дибала может ставить себе такие же цели. Он способен оставить след в мировом футболе на годы вперёд», — приводит слова Сарри Football Italia.
Напомним, в декабре прошлого года обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Таким образом, аргентинец в шестой раз завоевал самую престижную индивидуальную награду в футболе и обошёл Роналду по этому показателю.
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