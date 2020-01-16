Пойет: в «Барселоне» есть игрок, который может заменить травмированного Суареса

Бывший полузащитник сборной Уругвая Густаво Пойет прокомментировал травму нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

«Ситуация с Суаресом на сто процентов похожа на травму Гарри Кейна в «Тоттенхэме», нет никакой разницы. Проблема «Барселоны» в том, что они не могут найти игрока, который согласится сидеть на скамейке запасных до того момента, пока не восстановится Луис.



Они не смогли найти этого парня. Но у них есть игрок в клубе, который может заменить его. Это Антуан Гризманн. Поэтому я не стал бы сильно отчаиваться в поиске нападающего. Вопрос в том, чего хочет сам главный тренер команды Кике Сетьен», — приводит слова Пойета Goal со ссылкой LaLiga TV.

Луис Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. Уругвайский нападающий забил 11 голов и стал автором 7 результативных передач.