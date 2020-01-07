Гризманн готов поддержать идею возвращения Неймара в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн готов поддержать идею возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, французский форвард понимает, что бразилец способен помочь «Барселоне», и не опасается того, что Неймар займёт его позицию на поле. Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар хотел бы вернуться в каталонскую команду.



Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В 2015 году к каталонскому клубу присоединился Луис Суарес, в результате чего вместе с Лионелем Месси форварды образовали атакующее трио, установившее несколько рекордов. Связка распалась, когда бразилец перешёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных. Гризманн стал игроком «Барселоны» летом 2019 года.

Неймар сфотографировался с Месси и Суаресом