Газизов: не хватит клубов для расширения? Так можем дойти и до сокращения РПЛ до 5 клубов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Российской Премьер-Лиги расширить чемпионат до 18 команд.

«Меня поддерживали коллеги, когда мы говорили о расширении РПЛ. 14 клубов высказались за то, чтобы это делать. Сейчас РФС должен решить, с какого сезона всё это будет осуществлено. Мы идём к тому, чтобы больше играть. Разговоры о том, что у нас не хватит клубов для расширения? Такими разговорами мы можем дойти и до сокращения РПЛ до пяти клубов. У нас большая страна, нам надо играть больше матчей. Это посыл РФС. Рассудит только время. Моё мнение, что это решение пойдёт только на пользу российскому футболу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.