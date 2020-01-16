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Газизов: не хватит клубов для расширения? Так можем дойти и до сокращения РПЛ до 5 клубов

Газизов: не хватит клубов для расширения? Так можем дойти и до сокращения РПЛ до 5 клубов
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Российской Премьер-Лиги расширить чемпионат до 18 команд.

«Меня поддерживали коллеги, когда мы говорили о расширении РПЛ. 14 клубов высказались за то, чтобы это делать. Сейчас РФС должен решить, с какого сезона всё это будет осуществлено. Мы идём к тому, чтобы больше играть. Разговоры о том, что у нас не хватит клубов для расширения? Такими разговорами мы можем дойти и до сокращения РПЛ до пяти клубов. У нас большая страна, нам надо играть больше матчей. Это посыл РФС. Рассудит только время. Моё мнение, что это решение пойдёт только на пользу российскому футболу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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