Прядкин: клубы поддержали увеличение РПЛ до 18 команд, но есть те, кто выступал против

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о голосовании за увеличение количества участников турнира.

«Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата. Все клубы проголосовали за то, чтобы клубов было больше. Рассмотрели кучу вариантов: плей-офф, разбитие на группы. В ходе опросов был определён ряд вариантов, которые бы могли реализовать задачи, поставленные президентом РФС.

Все выступили за гладкий чемпионат, но с расширением. За этот вариант проголосовали сегодня. Клубы поддержали увеличение до 18 команд. Но есть те, кто выступал против», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в настоящее время в первенстве РПЛ участвуют 16 клубов.