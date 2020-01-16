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Прядкин: клубы поддержали увеличение РПЛ до 18 команд, но есть те, кто выступал против

Прядкин: клубы поддержали увеличение РПЛ до 18 команд, но есть те, кто выступал против
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о голосовании за увеличение количества участников турнира.

«Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата. Все клубы проголосовали за то, чтобы клубов было больше. Рассмотрели кучу вариантов: плей-офф, разбитие на группы. В ходе опросов был определён ряд вариантов, которые бы могли реализовать задачи, поставленные президентом РФС.

Все выступили за гладкий чемпионат, но с расширением. За этот вариант проголосовали сегодня. Клубы поддержали увеличение до 18 команд. Но есть те, кто выступал против», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в настоящее время в первенстве РПЛ участвуют 16 клубов.

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