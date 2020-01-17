Бауэр: русские хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением об отношении россиян к своей стране.

«Почувствовал, что у русских особое отношение к своему месту в мире. Они всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один, не знаю почему. Сейчас мир заполонили МакДоналдс и Бургер Кинг, но мой отец говорил, что у него не было даже кока-колы и прочих американских продуктов. Не понимаю, почему так происходило. Зачем придумывать себе врагов из-за всякой ерунды? Также как развязывать войны и расширять свою армию.



Сейчас в Германии уже не считают, что всё это идёт от России, начинают замечать другие вещи. Например, недавно армия США уничтожила иранского генерала. Почему? Потому что так решил Трамп? Многие просыпаются и понимают, что Россия не такая плохая, какой её пытаются показать в медиа», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.



Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».