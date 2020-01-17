Голкипер «Мордовии»: на тотализаторе играю, не спорю, но на матчи «Машука» не ставил

Голкипер «Мордовии» Ярослав Малолетков опроверг информацию, что, будучи игроком «Машука», он делал ставки на матчи своей команды.

«Я на матчи „Машука“ не ставил ничего. Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи „Машука“ не ставил», — сказал Малолетков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее Александр Сахтариди, президент клуба «Машук КМВ», футболисты которого делали ставки, сообщил «Чемпионату», что одним из нарушителей был арендованный игрок «Мордовии», который уже был досрочно возвращён в команду из Саранска.

Единственным футболистом с такой трансферной историей оказался 23-летний вратарь Ярослав Малолетков. В «Машук КМВ» он перешёл летом прошлого года, «Мордовии» принадлежит с лета 2018 года. Ранее голкипер играл за вторую команду «Рубина», «Волгу-Олимпийца» и «Нефтехимик».