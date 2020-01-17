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Мать российской модели отрицает, что её дочь арестовали за клевету в адрес Тео Эрнандеса

Мать российской модели отрицает, что её дочь арестовали за клевету в адрес Тео Эрнандеса
Футбол / Италия 0

Мила, мать российской модели Луизы Кремлёвой, опровергла информацию, что её дочь арестовала испанская полиция за ложное обвинение в изнасиловании защитником «Милана» Тео Эрнандесом.

«Это ложь, моя дочь не задержана. Она пошла в полицию забрать уведомление. Мы устали от такой большой лжи. Не хотим больше ничего слышать. Мы собираемся защищаться.

Я видела травмы у дочери. Очень большо слышать всё это. У неё было много синяков и царапин. Правда станет известна», — приводит слова Милы Antena 3.

Напомним, в июне 2017 года Эрнандес, будучи игроком мадридского «Атлетико», провёл ночь с Кремлёвой. Позже модель обвинила испанца в изнасиловании. Однако суд не нашёл доказательств совершения преступления и постановил арестовать девушку за ложное обвинение в изнасиловании.

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