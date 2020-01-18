Быстрый обмен голами головой — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Эвертон»

«Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 40-й минуте забил защитник хозяев Исса Диоп. После подачи штрафного с правого фланга он лёгким кивком головы подрезал мяч в дальний угол.

Спустя 4 минуты нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин сравнял счёт. На дальней штанге он с близкого расстояния головой замкнул подачу углового, продлённую скидкой партнёра.

На 90-й минуте судья удалил с поля вышедшего на замену нападающего «Вест Хэма» Албиана Аети.



Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Вест Хэм Юнайтед», набрав 23 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место, а «Эвертон» с 29 очками — 11-е.