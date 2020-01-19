Конте: «Интер» должен играть на скорости 100 километров в час

Главный тренер миланского «Интер» Антонио Конте остался недоволен игрой команды в выездном матче 20-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (1:1).
«Команда должна играть на скорости 100 километров в час. Не можем позволить себе, чтобы кто-то находился ниже нормы и действовал в другом темпе, поскольку в таком случае у нас будут проблемы в матчах, которые мы должны комфортно выигрывать.
Мы не сможем одерживать победы, если будем действовать в среднем темпе. Нам нужно было играть в полную силу в течение всей первой половины сезона. Мы становимся обычной командой, когда не делаем этого.
«Интер» преуспел в начале кампании, когда постоянно набирал обороты. Я много раз об этом говорил. Мы не сможем набирать очки, если будем играть недостаточно быстро», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.
- 19 января 2020
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