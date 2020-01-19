Мозес близок к переходу из «Челси» в «Интер»

Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес в ближайшее время может стать игроком миланского «Интера». Стороны практически согласовали сделку, сообщает Corriere dello Sport.

В настоящее время Мозес на правах аренды выступает за «Фенербахче». «Челси» хочет вернуть игрока, чтобы продать «Интеру». Лондонский клуб намерен выручить с этого трансфера около € 15 млн.

Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте знаком с Виктором по работе в «Челси», который он возглавлял в течении двух сезонов — с 2016 по 2018 год.

В этой кампании Мозес принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 29-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача.

Контракт нигерийца с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.