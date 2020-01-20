Бускетс: не нужно сравнивать Сетьена и Вальверде. Мы благодарны Эрнесто за всё
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о победе над «Гранадой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании (1:0).
«Сегодня мы выступили сильно, хорошо контролировали мяч. В целом команда провела хороший матч.
Что изменилось с приходом Сетьена? Не нужно сравнивать его с Вальверде. У каждого тренера свой стиль и видение футбола. Вы сами увидите, что от нас требует Кике. Мы довольны тем, что сделал для нас Вальверде, а теперь рады, что у нас есть Сетьен», — приводит слова Бускетса AS.
Бускетс забил один гол и стал автором двух голевых передач в 16 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Энрике Сетьена в 20 турах набрали 43 очка.
«Барселона» в матче с «Гранадой» показала лучший результат по владению мячом с 2011 года
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