Бускетс: не нужно сравнивать Сетьена и Вальверде. Мы благодарны Эрнесто за всё

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о победе над «Гранадой» в рамках 20-го тура чемпионата Испании (1:0).

«Сегодня мы выступили сильно, хорошо контролировали мяч. В целом команда провела хороший матч.

Что изменилось с приходом Сетьена? Не нужно сравнивать его с Вальверде. У каждого тренера свой стиль и видение футбола. Вы сами увидите, что от нас требует Кике. Мы довольны тем, что сделал для нас Вальверде, а теперь рады, что у нас есть Сетьен», — приводит слова Бускетса AS.

Бускетс забил один гол и стал автором двух голевых передач в 16 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Энрике Сетьена в 20 турах набрали 43 очка.