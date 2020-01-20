Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» в матче с «Гранадой» показала лучший результат по владению мячом с 2011 года

«Барселона» в матче с «Гранадой» показала лучший результат по владению мячом с 2011 года
Футбол / Испания 0

В матче 20-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Гранаду». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Статистика первой игры Энрике Сетьена в качестве главного тренера «Барселоны» придаёт оптимизма для болельщиков сине-гранатовых. Каталонцы добились победы, при этом установив рекорды сезона, как для владения — 82,6%, так и для передач — 1005. Об этом сообщает официальный сайт «Барселоны».

Это был только третий раз, когда команда чемпионата Испании совершила более тысячи пасов в одном матче с сезона-2005/2006. И это был самый высокий результат по проценту владения мячом «Барселоны», начиная с мая 2011 года, когда каталонцы под руководством Хосепа Гвардиолы показали процент владения равный 84%.

Полузащитник Серхио Бускетс является лидером матча по количеству выполненных передач — 157, из которых 145 оказались точными. Обе цифры являются рекордными в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Гранада» (27) занимает 10-е место.

«Барселона» обыграла «Гранаду» в первом матче под руководством Сетьена
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020