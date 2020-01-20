«Барселона» в матче с «Гранадой» показала лучший результат по владению мячом с 2011 года

В матче 20-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Гранаду». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Статистика первой игры Энрике Сетьена в качестве главного тренера «Барселоны» придаёт оптимизма для болельщиков сине-гранатовых. Каталонцы добились победы, при этом установив рекорды сезона, как для владения — 82,6%, так и для передач — 1005. Об этом сообщает официальный сайт «Барселоны».
Это был только третий раз, когда команда чемпионата Испании совершила более тысячи пасов в одном матче с сезона-2005/2006. И это был самый высокий результат по проценту владения мячом «Барселоны», начиная с мая 2011 года, когда каталонцы под руководством Хосепа Гвардиолы показали процент владения равный 84%.
Полузащитник Серхио Бускетс является лидером матча по количеству выполненных передач — 157, из которых 145 оказались точными. Обе цифры являются рекордными в нынешнем сезоне чемпионата Испании.
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Гранада» (27) занимает 10-е место.
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