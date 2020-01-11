«Реал» достиг соглашения о переходе 17-летнего полузащитника «Фламенго»
Мадридский «Реал» достиг соглашения с бразильским «Фламенго» о трансфере 17-летнего полузащитника Рейньера, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Игрок уже прошёл медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем. Полузащитник подпишет 5-летний контракт с «Королевским клубом». Сумма трансфера не разглашается. Недавно бразилец подписал новый контракт с «Фламенго», в котором прописана сумма отступных в размере € 35 млн.
19 января Рейньеру исполнится 18 лет, вероятнее всего, после этой даты клубы объявят о сделке официально.
В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.
«Реал» близок к покупке 17-летнего бразильца Рейньера
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