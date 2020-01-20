Бэйл не покинет «Реал» на правах аренды. Игроком интересуется «МЮ» и «Тоттенхэм»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не собирается покидать мадридский клуб на правах аренды, сообщает ВВС.
По информации источника, валлиец не намерен покидать «Реал» и останется на «Сантьяго Бернабеу», если какой-либо клуб не придёт с предложением о постоянном переходе, контракт которого игрок посчитает приемлемым для себя. По нынешнему соглашению с «Реалом» у футболиста осталось два с половиной года с зарплатой
Ранее была информация, что игроком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Гарет Бэйл принял участие в 12 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. Нападающий сборной Уэльса забил два гола и стал автором двух результативных передач. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка в 20 турах.
Бэйл вновь покинул стадион, не дожидаясь окончания матча «Реала»
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