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Бэйл вновь покинул стадион, не дожидаясь окончания матча «Реала»

Бэйл вновь покинул стадион, не дожидаясь окончания матча «Реала»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не досмотрел матч своей команды с «Севильей» в 20-м туре испанской Примеры, который состоялся сегодня, 18 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счётом 2:1.

Как сообщает AS, 30-летний валлиец, не попавший в заявку «сливочных» на эту встречу, наблюдал за игрой с трибуны, однако финального свистка не дождался. На 82-й минуте Гарет покинул арену.

Бэйл ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей «Реала». В нынешнем сезоне это уже четвёртый подобный случай. При этом формально форвард не нарушает клубного устава, поскольку по правилам игроки «сливочных» могут покидать арену после 80-й минуты.

«Реал», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (35) занимает четвёртое место.

Бэйл по решению тренерского штаба не попал в заявку «Реала» на игру с «Севильей»
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