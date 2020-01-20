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У. Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» после прохождения лечения в Катаре

У. Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» после прохождения лечения в Катаре
Футбол / Испания 0

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Футболист прошёл курс лечения в Катаре и теперь занимается в стане каталонского клуба по индивидуальной программе. В настоящий момент француз восстанавливается после рецидива травмы мышцы бедра правой ноги.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.

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