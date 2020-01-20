У. Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» после прохождения лечения в Катаре
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
Футболист прошёл курс лечения в Катаре и теперь занимается в стане каталонского клуба по индивидуальной программе. В настоящий момент француз восстанавливается после рецидива травмы мышцы бедра правой ноги.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
Дембеле, которого связывают с «Ливерпулем», лайкнул своё фото в футболке мерсисайдцев
Читайте также
- 20 января 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:08
-
17:53
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:17
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:38
-
16:24
-
16:10
-
15:59
-
15:38
-
15:18
-
15:11
-
14:56
-
14:43
-
14:41
-
13:59
-
13:57
-
13:25
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
13:04
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:10
-
12:01
-
11:43
-
11:23
Партнерский контент