«Манчестер Юнайтед» не сможет вернуть Алексиса Санчеса в январе
Чилийский нападающий Алексис Санчес не вернётся в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» в зимнее трансферное окно, сообщается в «твиттере» журналиста Саймона Стоуна.
В арендном договоре между английским и итальянским клубами нет опции об отзыве игрока из аренды в середине сезона. Таким образом, манкунианцы не смогут вернуть форварда, хотя испытывают проблемы с составом из-за травм.
Напомним, что основной нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.
В нынешнем сезоне 31-летний Санчес принял участие в четырёх матчах чемпионата Италии (один — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года.
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