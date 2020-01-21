Мозес прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере»

Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в миланский «Интер», сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

29-летний нигериец уже прибыл в Милан для прохождения медосмотра. Если медицинское обследование не выявит никаких проблем со здоровьем игрока, то в скором времени о сделке будет объявлено официально.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

По информации источника, Мозес перейдёт в «Интер» на правах аренды. В соглашении будет включено опция выкупа в размере € 9 млн.



В текущем сезоне Мозес принял участие в 7 матчах за «Фенербахче», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу, проводя все матчи на позиции правого атакующего полузащитника. Всего за карьеру он провёл 373 матча, в которых отметился 51 голом и 41 результативной передачей. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 8,5 млн.