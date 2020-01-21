Племянник Кадырова отметился голом со штрафного в товарищеском матче

Грозненский «Ахмат» в контрольном матче уступил румынскому «Ботошани» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб в данный момент проводит учебно-тренировочный сбор.
Единственный гол в составе «Ахмата» на 58-й минуте матча забил племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 25-летний полузащитник Халид Кадыров, поразивший ворота румынского клуба точным ударом со штрафного в правый от вратаря угол.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» грозненского «Ахмата».
Всего за карьеру Халид Кадыров в «Ахмате» провёл 21 матч и отметился одним забитым мячом в матче Кубка России.
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом»
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