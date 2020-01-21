«Зенит» разгромил «Аль-Увайнах» со счётом 10:0, Кокорин и Азмун оформили хет-трики

В товарищеском матче на сборе в Катаре «Зенит» встречался с командой «Аль-Увайнах». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой петербургского клуба со счётом 10:0.



Голами в составе «Зенита» отметились нападающие Александр Кокорин и Сердар Азмун, оформившие хет-трики в этой встрече, а также форвард Артём Дзюба, записавший на свой счёт 2 гола, защитник Йордан Осорио и нападающий Себастьян Дриусси.



Петербургский «Зенит» проводит тренировочные сборы в Катаре, которые продлятся до 25 января. После этого «Зенит» отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.



«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.