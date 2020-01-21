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«Зенит» разгромил «Аль-Увайнах» со счётом 10:0, Кокорин и Азмун оформили хет-трики

«Зенит» разгромил «Аль-Увайнах» со счётом 10:0, Кокорин и Азмун оформили хет-трики
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Катаре «Зенит» встречался с командой «Аль-Увайнах». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой петербургского клуба со счётом 10:0.

Голами в составе «Зенита» отметились нападающие Александр Кокорин и Сердар Азмун, оформившие хет-трики в этой встрече, а также форвард Артём Дзюба, записавший на свой счёт 2 гола, защитник Йордан Осорио и нападающий Себастьян Дриусси.

Петербургский «Зенит» проводит тренировочные сборы в Катаре, которые продлятся до 25 января. После этого «Зенит» отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Аль-Увайнах
Аль-Увайнах, Катар
Окончен
0 : 10
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Кокорин – 6'   0:2 Кокорин – 9'   0:3 Дзюба – 14'   0:4 Дзюба – 34'   0:5 Кокорин – 36'   0:6 Осорио – 56'   0:7 Азмун – 59'   0:8 Азмун – 67'   0:9 Дриусси – 72'   0:10 Азмун – 83'
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