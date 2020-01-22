«Лион» обыграл «Лилль» по пенальти и вышел в финал Кубка французской лиги

В Лионе состоялся полуфинальный матч Кубка французской лиги между одноимённым клубом и «Лиллем». Встреча проходила на стадионе «Парк Олимпик Лион», обслуживал игру арбитр Бенуа Мийо.
Команды обменялись забитыми мячами ещё в начале первого тайма. На гол португальца Ренату Саншеша «Лион» ответил мячом Муссы Дембеле с пенальти. Счёт 1:1 оставался на табло почти до конца игры, но на 85-й минуте Хуссем Ауар вывел хозяев вперёд. «Лилль» спасся от поражения в основное время благодаря пенальти, реализованному Лоиком Реми на первой добавленной минуте.
По регламенту турнира команды сразу перешли к послематчевым одиннадцатиметровым ударам, в серии «Лион» оказался сильнее. Все четыре удара подопечных Руди Гарсии были точными, а «Лилль» реализовал лишь три попытки из пяти. В финале «Лион» сыграет с победителем пары «Реймс» — «Пари Сен-Жермен».
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