Мбаппе: мне поздно делать карьеру как у Месси. Теперь надо вдохновляться карьерой Роналду
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что хотел бы пойти по стопам форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в своей карьере.
«Больше всех меня вдохновляет Месси, который выиграл всё, выступая за „Барселону“. Но мне уже поздно делать карьеру как у Месси, иначе мне бы пришлось остаться в „Монако“. Но, не умаляя заслуг Месси, теперь я должен вдохновляться карьерой Криштиану Роналду», — приводит слова Мбаппе La Gazzetta dello Sport.
Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт французского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
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