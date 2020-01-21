Мбаппе: если я отвечу на вопрос о «Реале», это будет не очень хорошо для «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о слухах про его возможный переход в мадридский «Реал» в одно из ближайших трансферных окон.
«Реал»? Все говорят об этом. Я и сам говорил об этом, когда был помладше. Но сейчас я игрок и знаю, что это неподходящий момент. Январь – важнейший финансовый период в сезоне. Представьте, если я отвечу на ваш вопрос и скажу что-то. Все начнут это обсуждать, и для «ПСЖ» это будет не очень хорошо.
Сейчас я с «ПСЖ» и на сто процентов с клубом. Хочу помочь ему вырасти в этом сезоне, выиграть множество трофеев. Так что для меня не здорово говорить о будущем. Я думаю о клубе, потому что он помог мне. Я пришёл сюда в 18 лет. Я был талантом, но не суперзвездой. Сейчас я суперзвезда – благодаря «ПСЖ» и сборной Франции. Мне нужно сохранять спокойствие и фокусироваться на клубе. После этого, в конце сезона, посмотрим. Но сейчас я думаю о своей игре», — цитирует Мбаппе BBC.
- 21 января 2020
-
17:29
-
17:22
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
16:56
-
16:49
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:03
-
15:36
-
15:31
-
15:04
-
14:56
-
14:56
-
14:48
-
14:47
-
14:31
-
14:26
-
14:16
-
13:54
-
13:26
-
13:22
-
13:11
-
13:10
-
12:57
-
12:33
-
12:26
-
12:13
-
12:01
-
11:52