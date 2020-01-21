Мбаппе: если я отвечу на вопрос о «Реале», это будет не очень хорошо для «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о слухах про его возможный переход в мадридский «Реал» в одно из ближайших трансферных окон.



«Реал»? Все говорят об этом. Я и сам говорил об этом, когда был помладше. Но сейчас я игрок и знаю, что это неподходящий момент. Январь – важнейший финансовый период в сезоне. Представьте, если я отвечу на ваш вопрос и скажу что-то. Все начнут это обсуждать, и для «ПСЖ» это будет не очень хорошо.



Сейчас я с «ПСЖ» и на сто процентов с клубом. Хочу помочь ему вырасти в этом сезоне, выиграть множество трофеев. Так что для меня не здорово говорить о будущем. Я думаю о клубе, потому что он помог мне. Я пришёл сюда в 18 лет. Я был талантом, но не суперзвездой. Сейчас я суперзвезда – благодаря «ПСЖ» и сборной Франции. Мне нужно сохранять спокойствие и фокусироваться на клубе. После этого, в конце сезона, посмотрим. Но сейчас я думаю о своей игре», — цитирует Мбаппе BBC.

Мбаппе: то, что сейчас делает «Ливерпуль», — потрясающе. Они словно машина