Тульский «Арсенал» обыграл азербайджанский клуб «Кешля» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турции «Арсенал» встречался с азербайджанским клубом «Кешля». Игра прошла в Белеке и завершилась победой тульской команды со счётом 2:1.



Голами в составе тульского «Арсенала» отметились полузащитник Кингс Кангва и нападающий Роман Минаев. Автором единственного гола в составе азербайджанского клуба «Кешля» стал форвард Алешандре Кристовао.

Напомним, тульский «Арсенал» проводит первый тренировочный сбор в Белеке, который завершится 27 января. На сборе тульский клуб проведёт ещё три товарищеских матча: с румынским «Сепси» (23 января), польской «Короной» (25 января) и «Младостью» из Сербии (26 января).

Тульский «Арсенал» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.