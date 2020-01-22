Тульский «Арсенал» обыграл азербайджанский клуб «Кешля» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Турции «Арсенал» встречался с азербайджанским клубом «Кешля». Игра прошла в Белеке и завершилась победой тульской команды со счётом 2:1.
Голами в составе тульского «Арсенала» отметились полузащитник Кингс Кангва и нападающий Роман Минаев. Автором единственного гола в составе азербайджанского клуба «Кешля» стал форвард Алешандре Кристовао.
Напомним, тульский «Арсенал» проводит первый тренировочный сбор в Белеке, который завершится 27 января. На сборе тульский клуб проведёт ещё три товарищеских матча: с румынским «Сепси» (23 января), польской «Короной» (25 января) и «Младостью» из Сербии (26 января).
Тульский «Арсенал» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Читайте также
- 22 января 2020
-
19:23
-
19:08
-
18:49
-
18:48
-
18:37
-
18:28
-
18:24
-
18:10
-
18:08
-
18:03
-
17:42
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:30
-
14:18
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:30
Партнерский контент