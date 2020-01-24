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Клуб третьего дивизиона обыграл «Уотфорд» и сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии

Клуб третьего дивизиона обыграл «Уотфорд» и сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

Завершился матч-переигровка 1/32 финала Кубка Англии, в котором клуб третьего дивизиона «Транмир Роверс» обыграл «Уотфорд». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол защитника «Транмира» Эммануэля Монте «Уотфорд» ответил точным ударом Кайлена Хайндса. Победу «Транмиру» в дополнительное время принёс гол Пола Маллина.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 3:3.

За выход в 1/8 финала Кубка Англии «Транмир» сыграет с «Манчестер Юнайтед», который в своём матче обыграл «Вулверхэмптон». Встреча состоится 26 января.

Расписание всех матчей Кубка Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
23 января 2020, четверг. 22:45 МСК
Транмир Роверс
Биркенхед
Окончен
2 : 1
ДВ
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Монте – 36'   1:1 Хайндс – 68'   2:1 Маллин – 104'
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