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«Вест Хэм» хочет вернуть Пайета

«Вест Хэм» хочет вернуть Пайета
Футбол / Франция 0

Английский «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Марселя» Димитри Пайетом, сообщает L'Équipe.

Лондонский клуб хочет подписать контракт с 32-летним Пайетом уже в текущее трансферное окно. Француз уже выступал за «Вест Хэм» с 2015 по 2017 годы и забил 15 мячей. В январе 2017 года игрок вернулся в «Марсель», подписав контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила €29 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Пайет провёл за команду 16 матчей, забил шесть мячей, получил две жёлтые карточки и один раз был удалён с поля.

В 2016 году Пайет играл в финале чемпионата Европы в составе сборной Франции, в этой встрече полузащитник нанёс травму португальцу Криштиану Роналду, после чего португалец не смог продолжить встречу.

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