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«Это вам ответ, болтуны». Дзюба поддержал «Ливерпуль» и Фирмино

«Это вам ответ, болтуны». Дзюба поддержал «Ливерпу
«Это вам ответ, болтуны». Дзюба поддержал «Ливерпуль» и Фирмино
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поддержал «Ливерпуль» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

31-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видеоролики, в которых показал, как смотрит игру, и прокомментировал некоторые моменты.

«Ливерпак. Давай, родные. Без поражений весь сезон. Возить», — сказал Дзюба.

«Тяжёлый матч, тяжёлый. «Вулверхэмптон» – хорошие», — отметил затем Артём.

На 84-й минуте матча, когда счёт был 1:1, красных вновь вывел вперёд нападающий Роберто Фирмино. Дзюба отметил игру бразильца: «Некоторые говорят, что Фирмино – слабый. Это вам ответ, болтуны».

Видео гола Фирмино доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» одержал победу. Теперь на его счету 67 очков, а отрыв от второго места в турнирной таблице чемпионата Англии увеличился до 16 очков. При этом у красных есть игра в запасе.

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