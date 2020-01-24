«Это вам ответ, болтуны». Дзюба поддержал «Ливерпуль» и Фирмино

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поддержал «Ливерпуль» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
31-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видеоролики, в которых показал, как смотрит игру, и прокомментировал некоторые моменты.
«Ливерпак. Давай, родные. Без поражений весь сезон. Возить», — сказал Дзюба.
«Тяжёлый матч, тяжёлый. «Вулверхэмптон» – хорошие», — отметил затем Артём.
На 84-й минуте матча, когда счёт был 1:1, красных вновь вывел вперёд нападающий Роберто Фирмино. Дзюба отметил игру бразильца: «Некоторые говорят, что Фирмино – слабый. Это вам ответ, болтуны».
Видео гола Фирмино доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» одержал победу. Теперь на его счету 67 очков, а отрыв от второго места в турнирной таблице чемпионата Англии увеличился до 16 очков. При этом у красных есть игра в запасе.
- 24 января 2020
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
06:16
-
04:45
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
-
00:28
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:56
-
22:41
-
22:31
-
22:19
-
21:58
-
21:54
-
21:38