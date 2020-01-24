«Это вам ответ, болтуны». Дзюба поддержал «Ливерпуль» и Фирмино

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поддержал «Ливерпуль» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».



31-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» видеоролики, в которых показал, как смотрит игру, и прокомментировал некоторые моменты.



«Ливерпак. Давай, родные. Без поражений весь сезон. Возить», — сказал Дзюба.



«Тяжёлый матч, тяжёлый. «Вулверхэмптон» – хорошие», — отметил затем Артём.



На 84-й минуте матча, когда счёт был 1:1, красных вновь вывел вперёд нападающий Роберто Фирмино. Дзюба отметил игру бразильца: «Некоторые говорят, что Фирмино – слабый. Это вам ответ, болтуны».

Видео гола Фирмино доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» одержал победу. Теперь на его счету 67 очков, а отрыв от второго места в турнирной таблице чемпионата Англии увеличился до 16 очков. При этом у красных есть игра в запасе.