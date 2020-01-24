«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» осведомлён, что Кавани попросили покинуть «ПСЖ» и знают о его доступности на рынке. Но ожидается, что клуб не согласится с его требованиями о зарплате (уругваец хочет получать до € 400 тыс. в неделю в течение 2,5 лет). В свою очередь «ПСЖ» хочет выручить за игрока до € 20 млн. «Манчестер Юнайтед» также смущает высокая травмированность нападающего.



В следующем месяце Кавани исполняется 33 года, и он подвержен травмам. Это может стать проблемой для клуба, который не намерен повторять ошибку, допущенную при приобретении Алексиса Санчеса в начале 2018 года.

Эдинсон Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешней кампании нападающий забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне.