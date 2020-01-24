Б. Ротенберг: если у Кокорина остались вопросы по периоду в «Динамо», мы их решим

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший выразил уверенность, что сможет урегулировать недопонимание с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, если таковое возникло после совместной работы в московском «Динамо».



«Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 год. Ротенберг занимал пост президента клуба с 2013 по 2015 год.



Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. 22 января, аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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