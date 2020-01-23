Черчесов: аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который может перейти в «Сочи» на правах аренды.



«Мы не являемся непосредственными участниками истории с Кокориным, поэтому скорее это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая, что Кокорин довольно много пропустил и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро-2020, но всё зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», — приводит слова Черчесова Sport24.

Гендир «Сочи»: если Кокорин профессионал, то должен играть. Что значит хочу или не хочу?