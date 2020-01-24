Спортдиректор «Тамбова»: на перевыборах поддержим Прядкина. Ему нет никакой альтернативы
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение Российского футбольного союза признать недействительными выборы президента Российской Премьер-Лиги, которые прошли 16 января.
На общем собрании клубы РПЛ проголосовали за нынешнего главу Сергея Прядкина, занимающего пост с ноября 2007 года.
«Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьёзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Новые выборы президента Премьер-Лиги должны пройти в течение следующих трёх месяцев. При этом РПЛ может обжалось решение РФС в ближайшие дни.
Уткин: противостояния Прядкина и Дюкова быть не может. Первый — не самостоятельная фигура
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