Спортдиректор «Тамбова»: на перевыборах поддержим Прядкина. Ему нет никакой альтернативы

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение Российского футбольного союза признать недействительными выборы президента Российской Премьер-Лиги, которые прошли 16 января.

На общем собрании клубы РПЛ проголосовали за нынешнего главу Сергея Прядкина, занимающего пост с ноября 2007 года.

«Все 16 команд проголосовали за Прядкина, поэтому мы сейчас немного в шоке. На перевыборах тоже будем поддерживать Прядкина, это серьёзный руководитель. Ему нет никакой альтернативы», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новые выборы президента Премьер-Лиги должны пройти в течение следующих трёх месяцев. При этом РПЛ может обжалось решение РФС в ближайшие дни.