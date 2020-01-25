«Динамо» объявило о приобретении Комличенко
Московское «Динамо» во время прямой трансляции на своём канале в YouTube объявило о покупке у чешского клуба «Млада-Болеслав» нападающего Николая Комличенко. Бело-голубые заключили с 24-летним россиянином контракт на 4,5 года.
Комличенко — воспитанник «Краснодара». За «Млада-Болеслав» форвард выступал с лета 2017 года. Ранее он защищал также цвета «Краснодара-2», «Слована» из Либерца и новороссийского «Черноморца».
В нынешнем сезоне Николай забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
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