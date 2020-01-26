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Гигович — об интересе ЦСКА: сказал, что должен остаться в «Хельсингборге»

Гигович — об интересе ЦСКА: сказал, что должен остаться в «Хельсингборге»
Футбол / РПЛ 0

Опорный полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович прокомментировал интерес со стороны нескольких клубов. В конце ноября 2019 года сообщалось, что приобрести 17-летнего шведа хотят московский ЦСКА, «Вулверхэмптон» и «Амьен».

«Это, конечно, забавно слышать, но я всё ещё молод, и это не то, чему нужно уделять большое внимание. Отказывался ли я от каких-нибудь предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться в «Хельсингборге», — приводит слова Гиговича Fotboll Skane.

Армин выступает за «Хельсингборг» с 2019 года. В чемпионате Швеции сезона-2019 хавбек принял участие в 14 матчах, в его активе 1 результативная передача.

Действующий контракт шведского футболиста с «Хельсингборгом» рассчитан до 30 ноября 2021 года.

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