Гигович — об интересе ЦСКА: сказал, что должен остаться в «Хельсингборге»
Опорный полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович прокомментировал интерес со стороны нескольких клубов. В конце ноября 2019 года сообщалось, что приобрести 17-летнего шведа хотят московский ЦСКА, «Вулверхэмптон» и «Амьен».
«Это, конечно, забавно слышать, но я всё ещё молод, и это не то, чему нужно уделять большое внимание. Отказывался ли я от каких-нибудь предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться в «Хельсингборге», — приводит слова Гиговича Fotboll Skane.
Армин выступает за «Хельсингборг» с 2019 года. В чемпионате Швеции сезона-2019 хавбек принял участие в 14 матчах, в его активе 1 результативная передача.
Действующий контракт шведского футболиста с «Хельсингборгом» рассчитан до 30 ноября 2021 года.
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В двух матчах «армейцы» попробовали разные модели.
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