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Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче

Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым мячом в двустороннем матче.

Как сообщается в «твиттере» бело-голубых, встреча между белыми и красными завершилась вничью со счётом 2:2. У первых забитыми мячами отметились Клинтон Н'Жье и Дмитрий Скопинцев. За вторых забивали Комличенко и Владимир Рыков, отправивший мяч в ворота ударом боковыми «ножницами». Также на счету новичка команды удар в штангу.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Комличенко — воспитанник «Краснодара». За свой предыдущий клуб «Млада-Болеслав» форвард выступал с лета 2017 года. Ранее он защищал также цвета «Краснодара-2», «Слована» из Либерца и новороссийского «Черноморца».

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