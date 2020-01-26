Агент — о переходе Комличенко в «Динамо»: Николай давно заслужил шанс пойти на повышение

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, прокомментировал переход футболиста из чешского клуба «Млада-Болеслав» в московское «Динамо».
«Очень хорошо, что всё завершилось именно таким образом. Николай давно заслужил шанс пойти на повышение. Минимум на протяжении двух сезонов подряд Комличенко показывал уровень, переписал рекорды чешского футбола и уже навсегда вошёл в историю этой страны. Причём не стал бы недооценивать чешский чемпионат. Есть многочисленные клубы («Виктория», «Спарта», «Слован»), которые вполне прилично и убедительно смотрятся в еврокубках.
Почему именно «Динамо»? Этот клуб был наиболее конкретным и настойчивым. Конечно, огромную роль сыграло то, что Николая очень хотели видеть в команде главный тренер, а также руководство клуба. Пожалуй, это ключевые факторы. Переговоры получились непростыми, заняли не один день, но в итоге мы нашли компромисс, который устроил все стороны. Уверен, адаптация в команде не займёт много времени и уже в весенней части чемпионата России мы увидим голы в исполнении Комличенко», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 января 2020
-
13:11
-
13:06
-
12:22
-
12:22
-
12:11
-
12:02
-
11:45
-
11:37
-
11:12
-
11:01
-
10:49
-
10:49
-
10:20
-
10:12
-
09:54
-
09:39
-
09:36
-
09:24
-
09:20
-
08:16
-
07:53
-
05:38
-
04:52
-
04:39
-
04:15
-
03:50
-
03:10
-
02:49
-
02:27
-
01:02
-
00:51
-
00:48
-
00:37
-
00:31
- 25 января 2020
-
23:56