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«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» и прервал 11-матчевую победную серию

«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» и прервал 11-матчевую победную серию
Футбол / Италия 0

«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в матче был забит на 26-й минуте. Хозяев вперёд вывел Эдин Джеко, поразивший ворота Томаса Стракоши после передачи Бриана Кристанте. Гости отыгрались на 34-й минуте благодаря результативному удару Франческо Ачерби.

«Лацио» прервал 11-матчевую серию из побед в матчах чемпионата.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Лацио» занимает 3-е место. В активе команды Симоне Индзаги 46 очков. «Рома» набрала 39 очков и занимает 4-е место. Лидирует туринский «Ювентус», который имеет в активе 51 очко.

Подробная турнирная таблица чемпионата Италии.

Италия - Серия А. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
1:0 Джеко – 26'   1:1 Ачерби – 34'
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