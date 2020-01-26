«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» и прервал 11-матчевую победную серию

«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в матче был забит на 26-й минуте. Хозяев вперёд вывел Эдин Джеко, поразивший ворота Томаса Стракоши после передачи Бриана Кристанте. Гости отыгрались на 34-й минуте благодаря результативному удару Франческо Ачерби.

«Лацио» прервал 11-матчевую серию из побед в матчах чемпионата.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Лацио» занимает 3-е место. В активе команды Симоне Индзаги 46 очков. «Рома» набрала 39 очков и занимает 4-е место. Лидирует туринский «Ювентус», который имеет в активе 51 очко.

Подробная турнирная таблица чемпионата Италии.