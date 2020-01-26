«Наполи» — «Ювентус»: составы команд на матч 21-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы неаполитанского «Наполи» и туринского «Ювентуса» на матч 21-го тура чемпионата Италии.

«Наполи»: Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руй, Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Инсинье, Милик



Запасные: Карнезис, Даниэле, Луперто, Максимович, Элмас, Лоботка, Льоренте, Лосано, Леандриньо



«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Дибала, Игуаин, Роналду



Запасные: Буффон, Пинсольо, Кокколо, Ругани, Коста, Рабьо, Рэмси, Бернардески

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится сегодня, 26 января. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».

«Ювентус», набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (24) — на 13-м месте.