«Наполи» — «Ювентус»: составы команд на матч 21-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы неаполитанского «Наполи» и туринского «Ювентуса» на матч 21-го тура чемпионата Италии.
«Наполи»: Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руй, Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Инсинье, Милик
Запасные: Карнезис, Даниэле, Луперто, Максимович, Элмас, Лоботка, Льоренте, Лосано, Леандриньо
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Дибала, Игуаин, Роналду
Запасные: Буффон, Пинсольо, Кокколо, Ругани, Коста, Рабьо, Рэмси, Бернардески
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится сегодня, 26 января. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».
«Ювентус», набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (24) — на 13-м месте.
- 26 января 2020
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