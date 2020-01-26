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Гильерме: результаты матчей на сборах — это не главное

Гильерме: результаты матчей на сборах — это не главное
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с «Чонбук Хёнде Моторс» (1:1). Также голкипер подвёл итоги первого сбора в Испании.

«Эмоций много. Это не просто первый матч года – я не играл почти два месяца, очень скучал по футболу. Результат не главное – главное вернуться на поле и получить удовольствие. Мы проведём на сборах ещё много времени. Нужно многое исправить и вернуть игровые кондиции на наш уровень.

Первые сборы после отпуска самые тяжёлые. Нужно всё начинать снова. Энергии много, но тело должно привыкнуть к работе. Я долго не тренировался из-за воспаления ахилла. Мы решили не давать нагрузку сразу, а потихоньку возвращаться на поле. Сейчас чувствую себя хорошо.

Сборы нужны, чтобы подготовиться к сезону. Результат матчей здесь не важен. Важен результат в чемпионате. В контрольных матчах мы смотрим, как команда ведёт себя на поле. Сегодня у нас были эмоции и желание победить. Во время первого сбора мы тренировались дважды в день, накопилась усталость. К возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».

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