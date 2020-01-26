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Воспитанник академии «Локомотива» перешёл в «Вильярреал»

Воспитанник академии «Локомотива» перешёл в «Вильярреал»
Футбол / РПЛ 0

Защитник академии «Локомотива» Антон Ефремов стал игроком «Вильярреала». Об этом стало известно при оглашении состава юношеской сборной России (игроки 2003 г. р.) на тренировочный сбор, который пройдёт с 1 по 11 февраля в Испании. Футболист был вызван в национальную команду из «Вильярреала».

«У Антона Ефремова была травма: он долго лечился, а мы следили за его здоровьем. Сейчас он тренируется и играет в Испании, находится в тонусе, и мы решили посмотреть, готов ли он решать большие задачи», — сказал главный тренер сборной юношеской сборной России Станислав Коротаев в интервью официальному сайту РФС.

16-летний Ефремов регулярно вызывается в сборные России U15, U16 и U17. За последнюю команду он сыграл два матча.

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